Todi ecco Porchettiamo 2026 | il programma e le novità

A Todi è stato annunciato il programma e le novità per la sedicesima edizione di “Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Italia”, prevista nel 2026. L’evento, che si svolgerà nel centro storico della città, coinvolgerà espositori e produttori provenienti da diverse regioni italiane. Saranno presenti degustazioni, dimostrazioni culinarie e spazi dedicati alle tradizioni locali legate alla preparazione della porchetta. L’organizzazione ha condiviso che il festival si svolgerà nel periodo di maggio.

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utto pronto per l’edizione 2026, la 16esima, di “Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Italia”. Dal 22 al 24 maggio la splendida città di Todi ospiterà per la prima volta la manifestazione, trasformando il proprio centro storico in un grande palcoscenico del gusto, della cultura. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Porchettiamo, la 16esima edizione è a Todi: il programma e le novitàDal 22 al 24 maggio 2026, Todi ospita la XVI edizione di Porchettiamo, il Festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che per... Porchettiamo a Todi: 50mila visitatori nel 2026La manifestazione Porchettiamo ha trovato ufficialmente una nuova dimora a Todi, dove si svolgerà la diciassettesima edizione dal 22 al 24 maggio... Porchettiamo 2026 a Todi: la porchetta diventa cultura tra degustazioni, spettacoli e territorioDal 22 al 24 maggio 2026 il festival delle porchette d’Italia si sposta per la prima volta a Todi, trasformando il centro storico in un percorso diffuso tra eccellenze gastronomiche, vino, show cookin ... teatronaturale.it Nel cuore ‘rosa’ d’Italia la porchetta si fa cultura: Porchettiamo ha presentato a Roma l’esordio a Todidi D.N. Nel cuore rosa d’Italia, la porchetta torna regina. Dal 22 al 24 maggio 2026 sarà Todi ad accogliere la 16/a edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d’Italia, in un momento in ... umbria24.it