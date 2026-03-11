La manifestazione Porchettiamo si terrà a Todi dal 22 al 24 maggio 2026, segnando l’edizione numero diciassette. La città accoglierà circa 50.000 visitatori durante gli eventi. La scelta della località è stata comunicata ufficialmente, con l’appuntamento che si svolgerà nel centro storico della città. L’evento si svolgerà nel fine settimana e coinvolgerà numerosi espositori e visitatori.

La manifestazione Porchettiamo ha trovato ufficialmente una nuova dimora a Todi, dove si svolgerà la diciassettesima edizione dal 22 al 24 maggio 2026. L’evento, che ogni anno attira oltre cinquantamila visitatori, è stato approvato con il patrocinio del Comune di Todi e vedrà la presenza del ministro delle politiche agricole Francesco Lollobrigida per la conferenza stampa a Roma. Questa decisione segna un momento di svolta per l’organizzazione guidata da Anna Setteposte, che ha scelto la città umbra come sede fissa dopo aver valutato diverse alternative. Il sindaco Antonino Ruggiano ha accolto positivamente questa scelta, definendola un arricchimento per il calendario cittadino già fitto di appuntamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porchettiamo a Todi: 50mila visitatori nel 2026

Articoli correlati

Porchettiamo è ufficialmente a Todi: presentazione con il ministro LollobrigidaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il Comune ha concesso...

Leggi anche: Nuova "casa" per Porchettiamo: il Festival delle porchette si trasferisce a Todi

Tutto quello che riguarda Porchettiamo a Todi 50mila visitatori...

Porchettiamo è ufficialmente a Todi: presentazione con il ministro LollobrigidaIl Comune ha concesso nei giorni scorsi il patrocino e la collaborazione per lo svolgimento della 17esima edizione. Porchettiamo a Todi dal 22 al 24 maggio 2026 ... perugiatoday.it

Todi ospiterà la 17esima edizione di PorchettiamoDal 22 al 24 maggio la città di Todi ospiterà la 17esima edizione di Porchettiamo, manifestazione unica nel suo ... orvietosi.it