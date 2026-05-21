Secondo un sondaggio recente, molte donne, in particolare quelle in menopausa, associano i sintomi come stanchezza e aumento di peso a problemi alla tiroide. Tuttavia, i controlli specifici per questa ghiandola vengono effettuati di rado rispetto alla percezione della loro presenza nel benessere quotidiano. La maggior parte delle donne tende a sospettare un disturbo tiroideo senza aver effettuato analisi mirate. La situazione si presenta così, con poche verifiche concrete rispetto alle preoccupazioni che si accumulano nel tempo.

Nell’immaginario delle donne, soprattutto se in menopausa, la tiroide occupa uno spazio enorme. Basta sentirsi stanche o vedere il peso che cambia perché il pensiero corra lì: “ Sarà la tiroide? ”. A rivelarlo è un sondaggio di VediamociChiara, il portale dedicato alla salute e al benessere delle donne. C’è un dato, in particolare, che emerge in modo netto: il 78% delle donne intervistate dichiara di soffrire o pensa di soffrire di un problema alla tiroide. I risultati . Quando si passa dal sospetto al percorso diagnostico, però, il quadro cambia. Solo il 21% riferisce infatti esami con riscontro positivo, mentre il 62% non si è mai sottoposta ad accertamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tiroide, per le donne molti sospetti e pochi controlli: il sondaggio

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