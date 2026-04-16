Tumore alla tiroide pochi sintomi e diagnosi spesso casuale | i campanelli d’allarme

In Italia, il tumore alla tiroide rappresenta uno dei tumori endocrini più diffusi, con circa 12 casi ogni 100.000 abitanti. La maggior parte delle diagnosi avviene in modo casuale o dopo esami di routine, poiché i sintomi sono spesso assenti o poco specifici. Le persone affette raramente notano segnali evidenti, rendendo la diagnosi precoce difficile senza controlli specifici.

In Italia, l'incidenza del tumore alla tiroide è in netto aumento, attestandosi tra i tumori endocrini più comuni, con circa 12.000-15.000 nuove diagnosi annuali, colpendo prevalentemente le donne (con un rapporto 5-8 volte superiore agli uomini). Questo incremento è in gran parte dovuto alla sovradiagnosi di microcarcinomi papillari asintomatici. Come si fa a capire se un nodulo tiroideo sia canceroso?. I tumori della tiroide in genere causano pochi sintomi. Molto spesso, i noduli tiroidei, piccole neoplasie che si formano all'interno della ghiandola tiroidea, vengono quindi scoperti casualmente durante un esame radiologico del collo. Circa il 5% di questi noduli è palpabile sotto la pelle.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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IPOTIROIDISMO: I Sintomi che Ignori

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