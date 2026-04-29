Nelle prime ore dopo l’ultimo attentato attribuito all’ex presidente, le notizie circolano rapidamente sui social media, spesso prima che le autorità possano fornire conferme ufficiali. Tra lacrime, sorrisi e sospetti, utenti e commentatori condividono teorie e accuse senza basi certe, alimentando un flusso di informazioni contrastanti. In un tempo in cui un semplice swipe può diffondere notizie, si moltiplicano le opinioni che mettono in discussione la veridicità dell’accaduto.

Bastano pochi secondi, il tempo di un respiro, di uno swipe sullo smartphone e prima ancora che le autorità possano confermare i fatti, i social media si riempiono di fake news, teorie del complotto e accuse senza fondamento. È proprio quello che è successo sabato notte, quando dalla cena dei corrispondenti della Casa Bianca sono partite le prime notizie di una sparatoria, con Donald Trump al centro di un nuovo attentato ritenuto falso da molti utenti sul web. Ebbene sì, appena pochi minuti dopo la conferma della sparatoria, su X, Facebook e TikTok, influencer da ogni parte dello spettro politico hanno iniziato a riempire il web con....🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le lacrime, il sorriso, i sospetti: perché l’ultimo attentato a Trump è falso per molti

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