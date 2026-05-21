Durante la giornata agli Europei 2026 di tiro con l’arco svoltisi ad Antalya, l’Italia ha partecipato alle competizioni a squadre senza ottenere risultati di rilievo. La squadra femminile nel ricurvo ha invece raggiunto la finale per il bronzo, mentre le altre formazioni italiane non sono riuscite a qualificarsi per le fasi decisive. Le gare si sono svolte con diversi incontri tra le nazioni partecipanti, con alcune squadre che hanno mostrato progressi significativi.

Una nuova giornata di gare e duelli è andata in archivio agli Europei 2026 di tiro con l’arco ad Antalya. Oggi focus sui tornei a squadre e di Mixed Team, sia per il ricurvo sia per il compound, con notizie positive per l’Italia, soprattutto dalle formazioni femminili. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo Il trio formato da Roberta Di Francesco, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati si giocherà domenica 24 maggio il bronzo nello scontro con la Turchia. Le azzurre nel percorso odierno, partito dagli ottavi di finale, si sono liberate prima dell’Azerbaijan (5-1) e poi nei quarto dell’Ucraina (6-0) perdendo in semifinale contro la Germania 2-6 (58-53, 51-53, 52-53, 53-54). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: l’Italia non brilla nelle gare a squadre olimpiche. Solo il ricurvo femminile in finale per il bronzo

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