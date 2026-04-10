Tiro con l’arco Stati Uniti e Turchia grandi protagoniste nelle prove a squadre di ricurvo a Puebla

Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, si è conclusa la terza giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 a Puebla, in Messico. Durante le prove a squadre di ricurvo, gli Stati Uniti e la Turchia si sono distinti come protagonisti principali. Le competizioni si sono svolte con la partecipazione di diverse nazioni, con gli atleti che hanno gareggiato per le qualificazioni e le finali della giornata.

Nella notte italiana tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile è andata ufficialmente in archivio la terza giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026, in corso di svolgimento nella località messicana di Puebla. Nel day-3 si sono disputate le eliminatorie di tutte le prove a squadre di ricurvo e anche del Mixed Team di compound, inoltre si sono allineati ai sedicesimi di finale i tabelloni individuali di ricurvo. Turchia in grande spolvero con entrambi i terzetti del ricurvo, che hanno fatto percorso netto nella fase a eliminazione diretta raggiungendo la finale. In campo maschile Mete Gazoz e compagni sfideranno nell’ultimo atto gli Stati Uniti illuminati dalla stella Brady Ellison, mentre nel settore femminile le turche se la vedranno nel match decisivo con la Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco, Stati Uniti e Turchia grandi protagoniste nelle prove a squadre di ricurvo a Puebla Tiro con l’arco, definite le prime finali a squadre del compound. Addis svetta in qualificazione a PueblaNella notte italiana tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile si è concluso il ranking round di ricurvo in occasione della prima tappa stagionale della... Tiro con l’arco a Puebla: India e Messico dominano il compoundLe frecce hanno iniziato a disegnare traiettorie decisive nelle prime fasi della Coppa del Mondo 2026 a Puebla, in Messico, dove la notte tra... Temi più discussi: Tiro con l’arco, definite le prime finali a squadre del compound. Addis svetta in qualificazione a Puebla; LA28: tutte le sedi e le città ospitanti delle Olimpiadi di Los Angeles 2028; Accordo Usa-Iran, 2 settimane di tregua legata a riapertura Hormuz; Trump minaccia l'ecatombe, poi ferma l'attacco per 2 settimane: Trattiamo, ma Hormuz va riaperto. Tiro con l’arco, Stati Uniti e Turchia grandi protagoniste nelle prove a squadre di ricurvo a PueblaNella notte italiana tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile è andata ufficialmente in archivio la terza giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo ... oasport.it Tiro con l’arco: Italia del compound che si fa notare nelle qualificazioni del Vegas ShootLo spettacolo dell'ultima tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l'arco si è ufficialmente aperto. Negli Stati Uniti è infatti in corso il ... oasport.it La fragile tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran sta vivendo ore di incertezza a causa del fronte di guerra in Libano, che nelle scorso ore è stato ancora attaccato da Israele https://shorturl.at/nJ6xC - facebook.com facebook I rapporti tra Stati Uniti e Santa Sede in una fase critica: le relazioni si sono deteriorate dopo la guerra in Iran - leggi x.com