Tim Battiti Live Spring 2026 Michelle Hunziker punzecchia Elettra | Quante robe vuoi fare? La risposta secca e definitiva della Lamborghini
Durante l’evento Battiti Live Spring 2026, si è verificato un momento insolito tra la conduttrice e la cantante. Michelle Hunziker ha rivolto una battuta a Elettra Lamborghini, chiedendole quante cose volesse ancora fare. La risposta della cantante è stata rapida e senza esitazioni, senza ulteriori commenti. Lo scambio di battute ha attirato l’attenzione del pubblico presente, portando a una scena che si è fatta notare tra le esibizioni e le interazioni sul palco.
Uno scambio di frasi forse inaspettato, ma in perfetto stile Elettra Lamborghini sul palco di Battiti Live Spring 2026. Alvin e Michelle hanno accolto la cantante di Voilà sul palco di Ferrara per un'ultima esibizione prima della versione estiva del format. L'interprete bolognese è nel suo. 🔗 Leggi su Today.it
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