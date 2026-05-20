Tim Battiti Live Spring 2026 Michelle Hunziker punzecchia Elettra | Quante robe vuoi fare? La risposta secca e definitiva della Lamborghini

Durante l’evento Battiti Live Spring 2026, si è verificato un momento insolito tra la conduttrice e la cantante. Michelle Hunziker ha rivolto una battuta a Elettra Lamborghini, chiedendole quante cose volesse ancora fare. La risposta della cantante è stata rapida e senza esitazioni, senza ulteriori commenti. Lo scambio di battute ha attirato l’attenzione del pubblico presente, portando a una scena che si è fatta notare tra le esibizioni e le interazioni sul palco.

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