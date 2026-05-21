Tielemans e Buendia portano l’Aston Villa sull’orlo della gloria nella UEL

Durante la finale di Europa League, Youri Tielemans e Emi Buendia hanno segnato due gol che hanno portato l’Aston Villa in vantaggio per 2-0 contro il Friburgo. La partita si è svolta il 20 maggio 2026, e i due giocatori hanno realizzato delle reti che hanno contribuito a mettere l’inglese in una posizione favorevole per la vittoria. La sfida si sta giocando in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il risultato.

2026-05-20 22:05:00 Ecco quanto riportato poco fa: Youri Tielemans ed Emi Buendia hanno realizzato gol straordinari portando l’Aston Villa in vantaggio per 2-0 sul Friburgo nella finale di Europa League. Il Villa si presenta alla finale di mercoledì a Istanbul da grande favorito per assicurarsi il primo trofeo in 30 anni contro il Friburgo che gioca la sua prima finale europea. Il Friburgo, tuttavia, non si è lasciato intimorire dall’occasione e Villa ha faticato a superarlo per gran parte di quello che è stato un primo tempo cauto per lunghi periodi, con gli uomini di Unai Emery che creavano poche opportunità dopo che Morgan Rogers aveva testato Noah Atubolu nella fase iniziale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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