Nella finale di Europa League, le pagelle di Friburgo contro Aston Villa e Arsenal evidenziano le prestazioni dei singoli protagonisti. Buendia si distingue con una prestazione notevole, mentre Tielemans segna il gol decisivo. Rogers si fa notare come elemento fastidioso per gli avversari. Dalla parte dei tedeschi, i giocatori vengono valutati tra i migliori e i peggiori in campo, così come i protagonisti della sfida tra le inglesi. I voti e le analisi si concentrano sulle singole performance durante la partita.

Tensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC: «Sono un incosciente ottimista, altrimenti non mi sarei cacciato dentro questa avventura!» «Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Friburgo Aston Villa 0-3: come sempre, vince Emery. Inglesi troppo forti per i tedeschi debuttanti in una finale Mikel Arteta e l’Arsenal pronti al rinnovo: così ha cambiato la storia recente dei Gunners. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Friburgo Aston Villa: Buendia sontuoso, Tielemans la sblocca, Rogers spina nel fianco! TOP E FLOP della finale di EL

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aston Villa Bologna 7-1 | Crystal Palace Fiorentina 4-2: siamo ufficialmente sotto un treno

Sullo stesso argomento

PAGELLE E TABELLINO Friburgo-Aston Villa 0-3: Buendia e Rogers show. Emery nella storiaVoti, top e flop della finale di Europa League che si è disputata ad Istanbul e che ha visto affrontarsi i tedeschi e gli inglesi Unay Emery si...

Friburgo Aston Villa 0-3 LIVE: tris di Rogers, a ispirare è BuendiaTensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC:...

L'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo e vince l'Europa League: è la quinta di Emery con tre squadre diverse x.com

Pagelle Friburgo-Aston Villa 0-3: Tielemans, Buendia e Rogers firmano la vittoria. Sentenza Emery in Europa LeagueEuropa League, pagelle Friburgo-Aston Villa 0-3: inglesi troppo più forti, si prendono la coppa con le reti di Tielemans, Buendia e Rogers. Sentenza Emery ... sport.virgilio.it

PAGELLE E TABELLINO Friburgo-Aston Villa 0-3: Buendia e Rogers show. Emery nella storiaLe pagelle e le valutazioni dei giocatori di Emery e dei tedeschi di Schuster, dopo la finale di Europa League ... calciomercato.it