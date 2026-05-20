PAGELLE E TABELLINO Friburgo-Aston Villa 0-3 | Buendia e Rogers show Emery nella storia

Nella finale di Europa League giocata a Istanbul, l’Aston Villa ha battuto il Friburgo con un punteggio di 3-0, grazie alle prestazioni di Buendia e Rogers. La partita ha visto gli inglesi dominare contro i tedeschi, con l’allenatore Unay Emery che ha raggiunto un nuovo traguardo nella competizione. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo, mentre si sono evidenziate le prestazioni più significative della sfida.

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Voti, top e flop della finale di Europa League che si è disputata ad Istanbul e che ha visto affrontarsi i tedeschi e gli inglesi Unay Emery si conferma ancora una volta il signore dell’Europa League. Il tecnico spagnolo trascina l’Aston Villa al successo nella competizione continentale, imponendosi con un netto 3-0 nella finale con il Friburgo. Per il tecnico è il quinto trionfo dopo i tre vinti sulla panchina del Siviglia e quello portato a casa con il Villarreal. La finale tra gli inglesi e i tedeschi non ha avuto storia: grazie ad un finale di primo tempo super (due gol nei minuti finali) e un inizio di ripresa a ritmi altissimi, l’Aston Villa porta a casa il successo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Friburgo-Aston Villa 0-3: Buendia e Rogers show. Emery nella storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Friburgo Aston Villa 0-3 LIVE: tris di Rogers, a ispirare è BuendiaTensioni nel Milan: Ibrahimovic scavalca Allegri? Ora tocca a Cardinale – VIDEO di Alberto Petrosilli Malagò non ha dubbi sulla presidenza FIGC:... LIVE Finale Europa League: alle 21 Friburgo-Aston Villa: l'italiano Grifo contro lo specialista Emery(4-2-3-1) Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Friburgo Aston Villa LIVE: sintesi, risultato, cronaca della finale di Europa League che si gioca alle 21 nello stadio di IstanbulFriburgo Aston Villa LIVE: sintesi, risultato, cronaca della finale di Europa League che si gioca alle 21 nello stadio di Istanbul Alle ore 21:00 va in scena Fr ... calcionews24.com LE PAGELLE FRIBURGO ASTON VILLA | I voti del primo tempo! (Europa League)Le pagelle di Friburgo Aston Villa. Tutti i voti della finale di Europa League di oggi 20 maggio 2026 a Istanbul ... ilsussidiario.net