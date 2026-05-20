PAGELLE E TABELLINO Friburgo-Aston Villa 0-3 | Buendia e Rogers show Emery nella storia
Nella finale di Europa League giocata a Istanbul, l’Aston Villa ha battuto il Friburgo con un punteggio di 3-0, grazie alle prestazioni di Buendia e Rogers. La partita ha visto gli inglesi dominare contro i tedeschi, con l’allenatore Unay Emery che ha raggiunto un nuovo traguardo nella competizione. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo, mentre si sono evidenziate le prestazioni più significative della sfida.
Voti, top e flop della finale di Europa League che si è disputata ad Istanbul e che ha visto affrontarsi i tedeschi e gli inglesi Unay Emery si conferma ancora una volta il signore dell’Europa League. Il tecnico spagnolo trascina l’Aston Villa al successo nella competizione continentale, imponendosi con un netto 3-0 nella finale con il Friburgo. Per il tecnico è il quinto trionfo dopo i tre vinti sulla panchina del Siviglia e quello portato a casa con il Villarreal. La finale tra gli inglesi e i tedeschi non ha avuto storia: grazie ad un finale di primo tempo super (due gol nei minuti finali) e un inizio di ripresa a ritmi altissimi, l’Aston Villa porta a casa il successo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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