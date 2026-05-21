Thunder Jalen Williams | risonanza per tensione al bicipite femorale
Un giocatore chiave ha riportato una lesione al bicipite femorale, con una risonanza magnetica che ha confermato la tensione. La sua ricaduta potrebbe influenzare le scelte dell'allenatore in vista delle prossime partite, mentre alcuni compagni di squadra hanno espresso preoccupazioni riguardo a possibili ripercussioni sulla squadra. La dinamica dell'infortunio e le sue conseguenze sono ora al centro dell'attenzione, lasciando aperti vari scenari per le strategie future.
? Punti chiave Come influirà la recidiva di Williams sulla strategia di Mark Daigneault?. Quali sono le preoccupazioni espresse da Shai Gilgeous-Alexander dopo l'infortunio?. Cosa riveleranno i risultati della risonanza magnetica sul recupero dell'ala?. Come cambierà l'assetto tattico dei Thunder per la prossima sfida?.? In Breve Serie in pareggio 1-1 tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.. Shai Gilgeous-Alexander esprime preoccupazione per l'assenza del compagno di squadra.. Williams aveva saltato 6 incontri precedenti per uno stiramento al bicipite.. Coach Mark Daigneault valuterà nuovi assetti tattici dopo la risonanza magnetica..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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