Inter tegola Mkhitaryan | lesione al bicipite femorale e forfait a Firenze

L’Inter annuncia che Henrikh Mkhitaryan si è infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra. Gli esami svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno confermato il risentimento muscolare. La squadra dovrà fare a meno del centrocampista in vista della partita contro la Fiorentina. La società non ha ancora comunicato i tempi di recupero.

L’ Inter perde una pedina fondamentale per la scacchiera tattica di Cristian Chivu: gli esami strumentali presso l’ Istituto Humanitas di Rozzano hanno confermato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, colonna portante dell’equilibrio nerazzurro, è ufficialmente out per la trasferta di domenica 22 marzo allo stadio Franchi contro la Fiorentina. La nota medica del club di Viale della Liberazione impone una rivalutazione nei prossimi giorni, ma la dinamica del trauma muscolare esclude qualsiasi recupero lampo, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare la mediana proprio nel momento del massimo sforzo stagionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, tegola Mkhitaryan: lesione al bicipite femorale e forfait a Firenze Articoli correlati Leggi anche: Napoli, tegola Rrahmani: lesione di alto grado al bicipite femorale Udinese, tegola per il rush finale: lesione al bicipite femorale per Zemura. Col Milan Arizala in campo?L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic perde un pezzo importante della sua squadra per l'ultima parte di campionato. Contenuti utili per approfondire Inter tegola Mkhitaryan lesione al... Inter, tegola Mkhitaryan: il comunicatoArriva il comunicato sulle condizioni di Mkhitaryan: tegola in casa Inter, e le prime impressioni sui tempi di recupero ... spaziointer.it Inter, tegola Mkhitaryan: quante partite saltaL'infortunio di Mikhitaryan preoccupa molto in casa Inter. Le condizioni del centrocampista dovranno essere valutate ... calciomercatonews.com