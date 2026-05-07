NBA gli Spurs travolgono 133-95 i T-Wolves e pareggiano sull' 1-1 la serie

I San Antonio Spurs hanno risposto alla sconfitta di gara 1 delle semifinali di Western Conference NBA battendo i Minnesota Timberwolves con un punteggio di 133-95. La partita si è giocata a San Antonio e ha visto i padroni di casa dominare l'incontro, portando la serie sul punteggio di 1-1. La squadra ha messo in mostra un attacco efficace e una difesa compatta durante tutta la gara.

San Antonio (Stati Uniti), 7 maggio 2026 - Non si è fatta attendere la replica dei San Antonio Spurs che, dopo il passo falso di gara 1 delle semifinali di Western Conference NBA, si sono presi la loro rivincita sui Minnesota Timberwolves travolgendoli con un perentorio 133-95. Gli Spurs hanno squadernato la miglior prestazione realizzativa della franchigia ai playoff dal 1983 ad oggi, rifilando ai T-Wolves il maggior scarto subito in una partita di post-season e chiudendo con ottime percentuali dal campo (50% complessivo, 40% nel tiro da due e 82% ai liberi). I texani hanno archiviato la pratica di fatto già in un primo tempo in cui hanno toccato anche il +25 grazie a un parziale di 35-18.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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