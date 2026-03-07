Thiago Silva ha definito il Porto una famiglia e ha espresso grande apprezzamento per l’allenatore Farioli, descrivendolo come il loro comandante. Ha aggiunto di essere convinto che Farioli costruirà una carriera di successo nel calcio. La sua intervista si concentra sui rapporti all’interno della squadra e sulla fiducia nei confronti del tecnico.

Calciomercato Juve, spunta una clamorosa idea in vista della sessione estiva! Ecco di chi si tratta Milan Inter, il derby è anche sul mercato! Tra obiettivi e sogni, la lista di Allegri e Chivu Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l’estate nerazzurra. Gli scenari Caprile Cagliari, futuro in bilico: un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli Torino, Casadei: «Abbiamo lottato contro una squadra forte di grande qualità. Siamo in una situazione delicata» Pandev racconta: «Lotito non mi dava pace. Mi allenavo da solo. Vidi la Supercoppa vinta contro l’Inter da casa mia» Caprile... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Thiago Silva: «Il Porto è una famiglia. Farioli è il nostro comandante, Sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio»

Leggi anche: Thiago Silva torna in Europa: niente Serie A, firma con il Porto di Farioli

Leggi anche: Thiago Silva, niente Milan! L’ex difensore rossonero torna in Europa, ma vola in Portogallo: ufficiale la firma con il Porto di Farioli

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Thiago Silva.

Temi più discussi: Thiago Silva esalta Farioli: Un grande comandante, avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore; Thiago Silva e la nuova avventura al Porto: Una famiglia! Farioli? Un piccolo genio, un grande comandante; Thiago Silva: Farioli è un piccolo genio, ha 36 anni ma è un grande comandante; Thiago Silva previews the derby: Benfica are the toughest opponents.

Thiago Silva esalta Farioli: È il nostro comandante, avrà una bellissima storiaIn soli due mesi, Farioli è riuscito a conquistare Thiago Silva: il difensore ha esaltato l'allenatore brasiliano in un'intervista ... gianlucadimarzio.com

Thiago Silva su Farioli: Un grande comandante. La sua preparazione non è casualeIl difensore del Porto, ex Milan, Thiago Silva, ha parlato a TNT Brasile, analizzando il suo primo periodo al club lusitano e raccontando le proprie impressioni. tuttomercatoweb.com

Thiago Silva o Alessandro Nesta: chi preferite tra questi due grandissimi ex difensori rossoneri - facebook.com facebook

Bedin: "L' #Inter è la più forte in Italia, ma la Champions ha rivelato dei limiti. Un rimpianto Ero convinto di prendere Thiago Silva. E Van der Meyde..." x.com