Thiago Motta, allenatore brasiliano naturalizzato italiano, è attualmente sotto contratto con la Juventus fino alla fine della prossima stagione. Si prepara a un possibile ritorno in Serie A, senza che siano stati ancora definiti i dettagli futuri del suo incarico. La sua posizione contrattuale con il club juventino resta valida fino a quella data, lasciando aperte diverse ipotesi sul suo eventuale futuro nel campionato italiano.

L’allenatore brasiliano naturalizzato italiano è sotto contratto con la Juventus ancora per un’altra stagione. Il prossimo calciomercato estivo rischia di essere caratterizzato da un valzer di panchine davvero clamoroso in Serie A. Diversi allenatori infatti sono sul piede di partenza e tra questi figura sicuramente Maurizio Sarri che, salvo ripensamenti, dirà addio alla Lazio in estate al termine di una stagione complicata e deludente. Thiago Motta (Ansa Foto) – Calciomercato.it Ma chi prenderà il suo posto alla guida del club biancoceleste? Sono diversi i nomi che circolano per la sostituzione del tecnico napoletano, ma nelle ultime ore sarebbero in rialzo le quotazioni di Thiago Motta che è ancora sotto contratto con la Juventus per un’altra stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Thiago Motta pronto a tornare in Serie A: chi lo attende

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Thiago Motta pronto a tornare al Bologna, per la Juventus sarebbe un affare

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