Thiago Motta potrebbe tornare a sedersi sulla panchina di una squadra di Serie A nel prossimo campionato. Dopo aver lavorato con la Juventus, il suo nome è stato accostato a un club italiano che ha manifestato interesse per la prossima stagione. Al momento non sono stati annunci ufficiali, ma la trattativa sembra essere in fase di valutazione. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata a breve.

di Luca Fioretti Thiago Motta, dopo l’esperienza con la Juventus, potrebbe ritornare in panchina in Serie A: questo club ha mostrato interesse per il prossimo anno. L’attesa sta per terminare. Thiago Motta è pronto a rimettersi in gioco e a tornare protagonista in panchina in vista della prossima stagione. Dopo l’esperienza con la Juventus, l’allenatore ha sfruttato questi mesi per ricaricare le energie e pianificare con lucidità il prossimo passo della sua carriera. Il desiderio di tornare a guidare un gruppo sul campo è fortissimo e le offerte non mancano. Il tecnico rappresenta uno dei profili più ambiti tra gli allenatori attualmente disponibili sul mercato, motivo per cui le prossime settimane saranno decisive per delineare definitivamente la sua futura destinazione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thiago Motta pronto a tornare in panchina: c’è l’interesse di questo club di Serie A. La situazione

Notizie correlate

Thiago Motta ritorna in panchina? Questo club è interessato al tecnico ex Juventus. Cosa sta succedendoSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei.

Tudor pronto a tornare in panchina: dopo la Juventus, vicino a un club di Premier LeagueIl destino tecnico di Igor Tudor è al centro di un’attenzione crescente da parte del Tottenham, dopo l’addio di Frank e con la Juventus ancora...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: L'ex Juve Thiago Motta torna in pista? L'ombra della Dea dietro il sogno estero; Calciomercato Bologna - Staffetta Palladino-Motta a Bergamo? Se Italiano dovesse salutare...; Bologna, la strada del silenzio: salta la conferenza di Italiano. Così il club prova a serrare le fila; De Rossi e Thiago Motta: la Roma ribalta tutto.

Atalanta, l'ex Juve Thiago Motta nome attuale per la panchinaThiago Motta, ex allenatore della Juventus, ancora a libro dei bianconeri vista la scadenza del contratto nel giugno del 2027, resta tra i papabili per la panchina dell'Atalanta in vista ... tuttojuve.com

De Rossi e Thiago Motta: la Roma ribalta tuttoQuando la posizione di Gian Piero Gasperini sembrava in bilico, per la leggenda romanista si è parlato anche di un romantico ritorno sulla panchina giallorossa, così come per l’ex allenatore della ... asromalive.it

#Malesani ‘rimprovera’ #ThiagoMotta Le dichiarazioni x.com

Riecco Thiago Motta! Sogna la Premier, ma è stuzzicato dall’Atalanta. Gelo Palladino facebook