Thiago Motta, allenatore italo-brasiliano, è attualmente senza una squadra e si vocifera di un possibile ritorno in Serie A. Recentemente si sono fatte avanti indiscrezioni riguardo a un interesse da parte della Juventus, anche se nulla di ufficiale è stato comunicato. La sua presenza nel panorama calcistico italiano rimane in primo piano, con diverse voci che circolano sulle prossime mosse.

Thiago Motta potrebbe tornare presto su una panchina di Serie A. Nelle ultime ore ha preso corpo la candidatura del Napoli, al quale fu vicino dopo lo Scudetto di Spalletti e prima che De Laurentiis optasse per Rudi Garcia al termine di un casting tragicomico. Thiago Motta al posto di Antonio Conte, al momento il nome più ‘caldo’ per la Nazionale italiana. L’allenatore leccese si è autosponsorizzato nel post Napoli-Milan, con De Laurentiis che si è detto disponibile a liberarlo – ma non ha detto in cambio di cosa – in caso di chiamata dalla FIGC. Motta suo erede in azzurro? Come dichiarato a ‘Radio Tutto Napoli’ da uno dei suoi agenti, vale a dire l’avvocato Dario Canovi, “allo stato attuale non c’è niente di concreto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il ritorno di Thiago Motta in Serie A: agente allo scoperto, rispunta la Juve

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L’agente di Thiago Motta sicuro: «Juventus? Non tutti gradivano la sua presenza. C’era ancora questo»di Paolo MoramarcoL’agente di Thiago Motta, Dario Canovi, ha parlato del futuro del tecnico italo-brasiliano e i motivi dell’addio alla Juventus.

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Canovi fa chiarezza su Thiago Motta: “Napoli Nessun contatto. Alla Juve l’ambiente è stato fatale” - facebook.com facebook

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