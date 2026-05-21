Film Igor D’India documenta 5 anni di prezioso lavoro nel Golfo dell’Asinara. Recuperate 22 tonnellate di reti da pesca distruttive per l’ecosistema Film Igor D’India documenta 5 anni di prezioso lavoro nel Golfo dell’Asinara. Recuperate 22 tonnellate di reti da pesca distruttive per l’ecosistema Uno spettro senza volto si erge spaventoso nel mare e con la sua sola presenza sembra minacciare la quiete del fondale e delle sue limpide acque blu. È l’immagine di una rete fantasma tra le più poetiche e allo stesso tempo inquietanti di The phantom catch. Il documentario, diretto da Igor D’India, racconta cinque anni di lavoro per recuperare attrezzatura da pesca dispersa nel Golfo dell’Asinara, nell’ambito del progetto Strong Sea Life, coordinato da Ispra e finanziato dal programma Life natura e biodiversità dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - The phantom catch, un mal di mare di reti fantasma

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