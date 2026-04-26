Reti fantasma e cyberattacchi cinesi Londra lancia l’allerta alle imprese

Il National Cyber Security Centre ha diffuso un avviso rivolto alle aziende, segnalando un aumento di cyberattacchi attribuiti a hacker cinesi e la presenza di reti fantasma. Le autorità britanniche hanno evidenziato attività sospette che coinvolgono strumenti informatici non autorizzati, con l’obiettivo di monitorare e compromettere sistemi digitali di imprese di diversi settori. L’allerta invita le aziende a rafforzare le misure di sicurezza e a mantenere alta l’attenzione su possibili vulnerabilità.

L’avvertimento arriva dal National Cyber Security Centre (Ncsc), l’agenzia britannica per la cybersicurezza, che insieme ad altri nove partner internazionali, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada e Germania, ha diffuso un advisory con cui invita imprese e organizzazioni a rafforzare immediatamente le proprie difese. Il cambio di strategia attribuito a Pechino. Secondo Londra, si sarebbe registrato un “major shift” nelle tattiche riconducibili ad attori cinesi: invece di operare direttamente da infrastrutture facilmente tracciabili, i gruppi ostili utilizzerebbero reti coperte di dispositivi compromessi sparse nel mondo per nascondere la provenienza degli attacchi.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Reti fantasma e cyberattacchi cinesi. Londra lancia l’allerta alle imprese Notizie correlate Leggi anche: Timori attentati, Usa lancia allerta. A Londra danno fuoco alle ambulanze ebraiche Cyberattacchi, aerei e 'allarmi fantasma' negli Usa: ricercatori genovesi protagonisti di un studio innovativoDopo aver trovato vulnerabilità nel sistema anticollisione Tcas, i ricercatori dell’Università di Genova e del Casd, con il supporto del partenariato... Contenuti e approfondimenti Reti fantasma e cyberattacchi cinesi. Londra lancia l’allerta alle impreseL’avvertimento arriva dal National Cyber Security Centre (Ncsc), l’agenzia britannica per la cybersicurezza, che insieme ad altri nove partner internazionali, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada e ... formiche.net Sicurezza, l'intelligence internazionale avverte sui cyber-attacchi cinesiHacker del governo cinese utilizzano regolarmente vaste reti di dispositivi compromessi, come router domestici e frigoriferi intelligenti, per ... iltempo.it