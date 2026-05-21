Su Fortnite sono stati resi disponibili i primi dieci minuti di un nuovo film in streaming esclusivo. I giocatori di tutto il mondo possono visitare un’isola dedicata, dove possono assistere all’anteprima della pellicola diretta da un regista noto per il suo lavoro nel settore cinematografico. Per ottenere l’accesso, i partecipanti devono completare alcune missioni ambientate sul pianeta Nevarro. L’iniziativa permette di vedere l’inizio del film prima della sua uscita ufficiale.

I giocatori di tutto il mondo possono accedere a un'isola speciale su Fortnite per guardare in anteprima assoluta l'inizio della pellicola cinematografica di Jon Favreau, completando missioni sul pianeta Nevarro. Fortnite non è più solo un videogioco, ma la sala cinematografica più grande del pianeta. Epic Games, Disney e Lucasfilm hanno lanciato ufficialmente l'evento "The Mandalorian and Grogu" Watch Party Island, un'esperienza interattiva senza precedenti che permette agli utenti di gustarsi i primi dieci minuti dell'attesissimo film cinematografico direttamente all'interno del Battle Royale. Una fedeltà assoluta grazie ai creatori della... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu, arrivano in streaming i primi 10 minuti del film in esclusiva su Fortnite

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The Mandalorian and Grogu | Trailer Finale | Dal 20 Maggio al cinema

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