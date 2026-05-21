Cannes79 | grande ovazione per ‘The Man I Love’ di Ira Sachs Standing ovation di 10 minuti

Al festival di Cannes si è conclusa la proiezione di “The Man I Love”, il nuovo film diretto da Ira Sachs e interpretato da Rami Malek. La sala ha risposto con una standing ovation di dieci minuti, che ha coinvolto il pubblico presente. L’evento ha attirato l’attenzione di media e addetti ai lavori, con molti che hanno commentato la reazione alla fine della proiezione. La pellicola ha suscitato entusiasmo tra gli spettatori, che hanno mostrato il loro apprezzamento con un lungo applauso.

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Il film The Man I Love, diretto da Ira Sachs con protagonista Rami Malek ha lasciato tutti a bocca aperta, aggiudicandosi una standing ovation da 10 minuti. La 79esima edizione del festival di Cannes si sta cingendo il capo d’alloro grazie a cinema d’autore e cinema indipendente, entrambi di elevatissima qualità. Il film di Sachs è il secondo lungometraggio americano che viene proiettato, e ha tanti assi nella manica da svelare. Scopriamoli insieme. La storia drammatica di Jimmi George. Il dramma di Ira Sachs, The Man I Love, con Rami Malek, ha avuto la sua prima mondiale mercoledì al Festival di Cannes, dove ha ricevuto una calorosa ovazione di 10 minuti al termine della proiezione al Grand Théâtre Lumière. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Cannes79: grande ovazione per ‘The Man I Love’ di Ira Sachs. Standing ovation di 10 minuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cannes79: ‘Diamond’ di Andy Garcia riceve una standing ovation di 10 minutiMartedì sera, a Cannes, il progetto a cui Andy Garcia tiene tanto ha ricevuto una standing ovation di nove minuti, al suo arrivo al festival in... Cannes79: ‘Fjord’ riceve 10 minuti di standing ovation mentre Sebastian Stan e Renate Reinsve si commuovonoAl Grand Palais lunedì sera il pubblico della 79esima edizione del festival di Cannes è stato rapito da un’anteprima mondiale.