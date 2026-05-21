The Crossers – tra Mare e Magma il progetto site-specific di Elena Brovelli al de Bonart Naples

Dal 27 maggio al 28 giugno 2026, de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton ospita The Crossers – tra Mare e Magma, il nuovo progetto site-specific di Elena Brovelli, artista italiana che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di stampa, collezionisti e ambienti internazionali del design. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

’Study in Tension’. L’indagine di Elena Brovelli sull’idea di progettoIn occasione della Milano Design Week 2026, SAG’80 e lo spazio Maxalto | Arclinea di via Boccaccio accolgono ’Study in Tension’, il nuovo intervento...

"Geometrie abitabili. Prospettive dalla soglia": in mostra l'installazione site specific di FodL'Instituto Cervantes di Palermo presenta l’installazione site specific di Francisco Olivares Diaz, in arte Fod, dal titolo “Geometrie abitabili.