The Crossers – tra Mare e Magma il progetto site-specific di Elena Brovelli al de Bonart Naples

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 27 maggio al 28 giugno 2026, de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton ospita The Crossers – tra Mare e Magma, il nuovo progetto site-specific di Elena Brovelli, artista italiana che negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di stampa, collezionisti e ambienti internazionali del design. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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