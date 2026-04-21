Durante la Milano Design Week 2026, lo spazio Maxalto | Arclinea di via Boccaccio ospita ’Study in Tension’, un intervento realizzato dall’architetta Elena Brovelli. L’esposizione, organizzata in collaborazione con SAG’80, si inserisce nel programma dedicato al design e presenta un progetto che esplora il concetto di tensione attraverso diverse installazioni. La mostra rimarrà aperta durante tutta la settimana, offrendo ai visitatori un’interpretazione visiva e concreta di questa idea di progetto.

In occasione della Milano Design Week 2026, SAG’80 e lo spazio Maxalto Arclinea di via Boccaccio accolgono ’ Study in Tension ’, il nuovo intervento firmato da Elena Brovelli. Non una collezione, né una installazione nel senso tradizionale. Piuttosto, un’indagine sul concetto stesso di progetto. Se il design contemporaneo si interroga sempre più su cosa significhi ’essere progetto’, Brovelli sposta il fuoco: non ciò che si realizza, ma ciò che accade mentre prende forma. Study in Tension nasce da una ricerca sulla tensione come principio generativo. Non tensione intesa come conflitto, ma come stato attivo, vitale e necessario. Le superfici tessili elastomeriche, tese, trattenute, sospese, non decorano lo spazio: lo mettono in relazione.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Study in Tension’. L’indagine di Elena Brovelli sull’idea di progetto

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