L'autore della serie, Erick Kripke, ha risposto ai tanti fan che non apprezzato per niente i fin troppi episodi filler di questa stagione finale con la narrazione che procede a singhiozzo Mancano ormai solo due episodi alla conclusione di The Boys e, sebbene la sesta puntata di questa settimana, "Though the Heavens Fall", abbia sicuramente fatto avanzare la trama in vista del finale di serie, alcuni fan ritengono che, nel complesso, questa stagione non sia stata proprio delle più ricche di colpi di scena. La quinta stagione ha visto diverse morti significative e alcuni momenti cruciali per i personaggi, ma parecchi fan hanno avuto come l'impressione che abbia incluso anche troppi episodi "filler", cioè di riempimento, quegli episodi che di solito non fanno avanzare la narrazione ma servono ad allungarne la .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5 pieno di episodi filler? L'autore risponde: "Che vi aspettavate?"

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