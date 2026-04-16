Durante un evento pubblico, un’attività di avvicinamento tra un attore e una fan ha attirato l’attenzione dei presenti. La scena ha mostrato una mano che toccava il volto dell’attore, successivamente scendendo verso altre parti del corpo. La situazione ha diviso le opinioni, con alcune persone che la hanno considerata un gesto di affetto e altre che l’hanno giudicata un’invasione della privacy. Un episodio che ha suscitato numerosi commenti sui social e tra gli spettatori.

C’è chi l’ha definito come “un gesto innocuo d’affetto” e chi come “un’invasione inaccettabile”, di certo l’immagine della mano insistente di una fan che toccava il viso di Can Yaman scendendo poi in basso, ha colpito un po’ tutti. Una mano arrivata all’improvviso sul volto dell’attore e che lui, dopo essersi irrigidito per un istante (e come dargli torto), ha immediatamente spostato in modo fermo, ma gentile. Il video virale di Can Yaman. Il video che ritrae quel momento è stato girato durante la partecipazione di Can Yaman allo Spazio della Legalità di Piazza del Popolo in occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato. Durante l’evento l’attore turco ha vissuto un vero e proprio bagno di folla, durante il quale una fan ha allungato la mano, toccandolo in un modo non richiesto.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Can Yaman, la mano insistente della fan e quella domanda: “E se fosse stato a parti invertite?”

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