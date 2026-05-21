The Boroughs la recensione | una buona serie che porta Stranger Things all’ospizio

Da movieplayer.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Ribelli senza tempo", come recita il sottotitolo italiano, sono i protagonisti della nuova serie prodotta dai Fratelli Duffer. Una storia che si fa forza grazie al cast e al tema affrontato. Su Netflix. Non si può più dire che per gli attori e le attrici di una certa età non ci sia più lavoro a Hollywood. Non lo dimostrano solo procedurali unici come Matlock con Kathy Bates o Harry Wild con Jane Seymour, ma anche una riflessione sulla terza età che divampa sempre più, mescolandosi ai generi più disparati: il dramma, la commedia e, perché no, l'horror e la fantascienza. Nasce così The Boroughs - Ribelli senza tempo, terza serie prodotta dai Fratelli Duffer per Netflix dopo Stranger Things e Something Very Bad is Going to Happen, con cui ha non pochi elementi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - The Boroughs, la recensione: una (buona) serie che porta Stranger Things all’ospizio
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