Durante le riprese esterne del sequel di un film DC, sono state diffuse nuove immagini dal set che mostrano il logo ufficiale del progetto. Le foto ritraggono alcune scene in cui si distinguono dettagli visivi legati alla produzione, senza rivelare elementi della trama. La presenza di attori e di alcune scenografie suggerisce che le riprese stanno proseguendo secondo il programma stabilito. Le immagini sono state condivise sui social media da fonti vicine alla produzione, attirando l’attenzione dei fan.

Stanno procedendo le riprese in esterni del sequel di Matt Reeves e come era prevedibile sono emerse online alcune foto che hanno svelato qualche indizio sulla storia Continuano a trapelare immagini rivelatori dal set di The Batman - Part II, l'attesissimo sequel del film DC che vede il ritorno di Matt Reeves alla regia e di Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Le ultime in arrivo dal set hanno infatti mostrato il nuovo logo ufficiale del film DC, che ricordiamo non è incluso nel DC Universe di James Gunn, ma fa parte di un universo narrativo autonomo. Cosa mostrano le immagini dal set di The Batman 2 In un'immagine vediamo ritratta una volante della polizia di Gotham City malridotta e con un foro nel parabrezza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Batman 2, le nuove foto dal set svelano il logo ufficiale del film DC

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BATMAN: The Blackmail Letters | An Original Motion Comic

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