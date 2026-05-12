Jack O’Connell in divisa | le prime foto dal set di A Quiet Place 3 svelano il suo ruolo

Da movieplayer.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le riprese di A Quiet Place: Part III sono iniziate ufficialmente a New York e i primi scatti rubati mostrano Jack O'Connell con l'uniforme della Guardia Nazionale. Il franchise da quasi un miliardo di dollari si prepara al capitolo che riprenderà la storia della famiglia Abbott. Le foto trapelate dal set di A Quiet Place: Part III mostrano l'attore di I Peccatori, Jack O'Connell, mentre riceve istruzioni dal regista. La sua divisa militare suggerisce un ruolo attivo delle forze superstiti nel caos sonoro che ha distrutto la civiltà. Una New York spettrale per il nuovo capitolo Non c'è due senza tre, e i numeri danno ragione a Paramount. Dopo il successo del prequel Day One, che ha polverizzato i record della serie al debutto, la produzione è tornata nel vivo della linea temporale originale.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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