Daredevil | Rinascita 3 le foto e i video dal set svelano il nuovo look di Kingpin

Durante le riprese dei prossimi episodi di Daredevil: Rinascita 3 a New York, sono state scattate foto e registrati video che mostrano il nuovo look di Kingpin. Vincent D'Onofrio è stato fotografato sul set mentre interpreta il personaggio, con un costume aggiornato. Le immagini rivelano dettagli sul suo abbigliamento e sull’aspetto fisico, offrendo uno sguardo alle scene che saranno inserite nella prossima stagione dello show prodotto per Disney+.

Vincent D'Onofrio è stato immortalato a New York durante le riprese dei prossimi episodi dello show prodotto per Disney+. Le riprese della stagione 3 della serie Daredevil: Rinascita sono attualmente in corso a New York e dal set arrivano nuove foto e alcuni video in cui appare Vincent D'Onofrio, interprete di Kingpin. Non proseguite quindi con la lettura se non volete sui prossimi episodi dello show tratto dai fumetti della Marvel prodotto per Disney+! Il nuovo look di Kingpin La seconda stagione di Daredevil: Rinascita ha mostrato, quando mancano ancora due puntate, il protagonista sconfiggere Wilson Fisk in un combattimento, senza però poterlo arrestare o uccidere.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 3, le foto e i video dal set svelano il nuovo look di Kingpin Notizie correlate Daredevil: Rinascita 3, i Defenders di nuovo insieme nelle foto dal set!Le riprese dei prossimi episodi della serie Marvel prodotta per Disney+ sono attualmente in corso, confermando la presenza di alcuni amati personaggi. Daredevil: Rinascita 3, Mike Colter svela un importante spoiler condividendo delle foto dal setL'interprete di Luke Cage ha pubblicato degli scatti, dovendo tuttavia modificare il post a causa di una rivelazione sulla trama. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Daredevil: Rinascita 3, le foto e i video dal set svelano il nuovo look di Kingpin; Daredevil: Rinascita 2 - Il grande disegno, recensione episodio 5; Daredevil Rinascita, 3 cose top e 3 cose che non funzionano nella nuova stagione; Daredevil: Rinascita, i protagonisti riflettono sullo scioccante finale dell’episodio 2×05: ‘Da ora cambia tutto’. Daredevil: Rinascita 3, le foto dal set svelano il destino di Kingpin e un nuovo inquietante lookScopri cosa rivelano le foto dal set di Daredevil: Rinascita 3 sul destino di Kingpin e i nuovi equilibri di potere a New York. cinefilos.it Daredevil: Rinascita, lo showrunner a ruota libera: stagione 3, Elektra e tanto altro!Sentite che cosa ha detto Dario Scardapane, autore di Daredevil: Rinascita, a proposito del presente e del futuro della serie ... serial.everyeye.it Dai fumetti alla serie tv #Daredevil - facebook.com facebook Arriva la sesta puntata! La bomba che esplode! Ribellione Fisk vs. Matt Matt vs. Karen #daredevil #daredevilbornagain #daredevilbornagainseason2 x.com