Teva il piano di tagli e le chiusure | Necessario per restare competitivi

L'azienda farmaceutica ha annunciato un piano di ridimensionamento che prevede tagli e chiusure di alcuni stabilimenti. La decisione è stata comunicata come necessaria per mantenere la competitività sul mercato globale. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui territori interessati, ma si conferma che l’Italia continuerà a rappresentare una parte importante della presenza industriale dell’azienda. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale, in cui si evidenzia l’intenzione di adeguarsi alle mutate condizioni del settore.

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"L’Italia continua a rappresentare per Tapi una componente significativa della nostra presenza industriale. Abbiamo avviato un piano globale di trasformazione volto a rafforzare la competitività dell’azienda e assicurare una crescita sostenibile nel breve e nel lungo periodo". È questa, in sintesi, la risposta del Gruppo Farmaceutico Teva Pharmaceutical Industries, alle notizie diffuse nei giorni scorsi dalle segreterie nazionali e territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, in merito alla decisione del colosso israeliano dei farmaci di aprire una procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà circa 500 lavoratori a livello globale, di cui circa 100 in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teva, il piano di tagli e le chiusure: "Necessario per restare competitivi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: La sinistra prima boicotta Teva poi si allarma per i tagli Teva, 500 tagli nel settore farmaceutico: sciopero nei siti italiani? Punti chiave Perché Teva taglia il personale nonostante i bilanci in crescita? Come influirà la chiusura di Villanterio sull'economia locale? Quale... Un azienda Israeliana, TEVA, che produce in Italia, taglia 100 posti di lavoro, il motivo è stato che i sindacati istigavano la gente a boicottarne i prodotti e per questo la produzione è diminuita, oggi gli stessi sindacati chiedono di non licenziare. Andrebbero lice x.com Teva annuncia il licenziamento di 500 lavoratori, il 20% della forza lavoro. Non è crisi, ma calcolo finanziarioStato d’agitazione e sciopero nei siti di Rho, Caronno Pertusella, Santhià e Villanterio. Il colosso israeliano dei farmaci disinveste sull’Italia. Gode di ottima salute, ripensi alla strategia ... msn.com Critica il mio pacco? reddit La multinazionale farmaceutica Teva licenzia il 20% della forza lavoro. I sindacati proclamano stato di agitazioneLa multinazionale farmaceutica Teva licenzia 100 lavoratori su 500. Chiude il sito di Villanterio, sciopero immediato. ilfattoquotidiano.it