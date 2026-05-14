È allarmata la Cgil. Ha scritto proprio così: "In allarme", esprimendo "grande preoccupazione" per il futuro in Italia del gruppo farmaceutico Teva. E pare preoccupante la situazione degli stabilimenti italiani della multinazionale con sede in Israele, che risente di un calo di produzione. Tutto normale? Non proprio, perché un calo di produzione Teva era esattamente l'obiettivo che si proponeva la campagna di boicottaggio dell'azienda "israeliana", una campagna che anche la Cgil ha in qualche modo sostenuto, con un bel pezzo di sinistra. Ora tutti sono sorpresi. La nota con cui i sindacati mostrano questo allarme è di alcune settimane fa. E...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sinistra prima boicotta Teva poi si allarma per i tagli

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