Testimonianza civile | i rigidi controlli del giudice sull’identità

Durante un procedimento legale, sono emerse questioni riguardanti i controlli rigorosi del giudice sull’identità delle persone coinvolte. Si è discusso di come un rapporto di parentela possa influenzare la validità di una testimonianza e se questa possa essere annullata in presenza di determinati legami familiari. Inoltre, sono state analizzate le implicazioni penali legate alla mancata dichiarazione di dettagli rilevanti, evidenziando le sanzioni previste in questi casi.

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