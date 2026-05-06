Elezioni Venezia bengalesi nelle liste del Pd libertà religiosa sì trasformazione dell’identità civile dello Stato no

Alle ultime elezioni a Venezia, alcuni candidati di origine bengalese sono stati inseriti nelle liste del Partito Democratico. La discussione pubblica si concentra sul rispetto della libertà religiosa, considerata un diritto fondamentale della Costituzione. Tuttavia, il dibattito si focalizza anche sulla posizione del partito riguardo alla trasformazione dell’identità civile dello Stato, con alcune posizioni che escludono modifiche strutturali in tal senso.

La libertà di religione è un diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione e non negoziabile. L’identità civile dello Stato è, invece, una scelta politica, culturale e sociale che riguarda la continuità storica della Nazione C’è una linea sottile ma decisiva che il dibattito pubblico ita.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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