Testato il missile ipersonico Zircon | Putin mostra i muscoli nelle esercitazioni nucleari

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse oggi, dopo tre giorni di attività. Durante le prove sono stati lanciati due missili intercontinentali e due missili ipersonici, tra cui il missile Zircon. La dimostrazione di potenza si è svolta in un periodo in cui si sono intensificate le esercitazioni militari di entrambe le nazioni. Le esercitazioni hanno coinvolto forze nucleari e sono state pubblicizzate come una verifica della prontezza militare.

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Si sono concluse oggi, con il lancio di due tipi di missili intercontinentali e due missili ipersonici, le esercitazioni congiunte di tre giorni tra Russia e Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. I presidenti Vladimir Putin e Alexander Lukashenko hanno assistito in videoconferenza ai lanci. Il ministero della Difesa russo, citato da Interfax, ha precisato che un missile intercontinentale balistico Yars è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk sul poligono di Kura, in Kamchatka. Dal Mare di Barents un sommergibile nucleare strategico ha lanciato un missile intercontinentale Sineva e una fregata un vettore ipersonico Zircon con obiettivo il poligono di Chizha. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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