La Russia mostra i muscoli | Putin vola in Cina da Xi Jinping e Mosca annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari

Il 19 maggio 2026, la Russia ha annunciato tre giorni di esercitazioni nucleari e ha comunicato che il presidente ha visitato la Cina per un incontro con il leader cinese. La visita si è svolta in un momento di crescente tensione internazionale, con Mosca che mostra i muscoli attraverso le esercitazioni militari e rafforza i legami con Pechino. Le manovre militari sono state confermate ufficialmente e si svolgono in vari territori, mentre il viaggio del presidente in Cina è stato reso pubblico con dettagli sulla visita.

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