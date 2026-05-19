La Russia mostra i muscoli | Putin vola in Cina da Xi Jinping e Mosca annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari
Il 19 maggio 2026, la Russia ha annunciato tre giorni di esercitazioni nucleari e ha comunicato che il presidente ha visitato la Cina per un incontro con il leader cinese. La visita si è svolta in un momento di crescente tensione internazionale, con Mosca che mostra i muscoli attraverso le esercitazioni militari e rafforza i legami con Pechino. Le manovre militari sono state confermate ufficialmente e si svolgono in vari territori, mentre il viaggio del presidente in Cina è stato reso pubblico con dettagli sulla visita.
Il 19 maggio 2026 è una giornata densa di segnali da parte della Russia. Mentre infatti il presidente Vladimir Putin atterrava in Cina per una visita di due giorni su invito di Xi Jinping, il ministero della Difesa di Mosca annunciava l’avvio di una serie di esercitazioni nucleari, che fino al 21 maggio coinvolgeranno oltre 65mila soldati e 7.800 tra equipaggiamenti e armamenti dislocati in tutta la Federazione. Una coincidenza tutt’altro che casuale. Sfida atomica Prima di tutto la tempistica. Donald Trump aveva lasciato Pechino soltanto venerdì scorso, al termine della prima visita in Cina di un presidente Usa in nove anni. Passato il weekend, la capitale cinese ha accolto il leader del Cremlino, con l’intenzione dichiarata di riaffermare la solidità di un legame che Putin e Xi descrivono come “più solido” di qualsiasi altro. 🔗 Leggi su Tpi.it
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