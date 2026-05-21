Le esercitazioni congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse oggi dopo tre giorni di attività, durante le quali sono stati effettuati diversi lanci. Sono stati testati due missili intercontinentali e due missili ipersonici, tra cui il missile Zircon. Le prove si sono svolte in un contesto di dimostrazione di capacità militari. La sequenza degli eventi ha incluso lanci di diverse tipologie di armi, con il fine di verificare la prontezza delle forze nucleari dei due paesi.

Si sono concluse oggi, con il lancio di due tipi di missili intercontinentali e due missili ipersonici, le esercitazioni congiunte di tre giorni tra Russia e Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. I presidenti Vladimir Putin e Alexander Lukashenko hanno assistito in videoconferenza ai lanci. Il ministero della Difesa russo, citato da Interfax, ha precisato che un missile intercontinentale balistico Yars è stato lanciato dal cosmodromo di Plesetsk sul poligono di Kura, in Kamchatka. Dal Mare di Barents un sommergibile nucleare strategico ha lanciato un missile intercontinentale Sineva e una fregata un vettore ipersonico Zircon con obiettivo il poligono di Chizha. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Testati il missile ipersonico Zircon: Putin mostra i muscoli nelle esercitazioni nucleari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La Russia mostra i muscoli: Putin vola in Cina da Xi Jinping e Mosca annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari

Esercitazioni nucleari di Russia e Bielorussia. Lanciati i micidiali missili Zircon, Yars, Sineva e Kinzhal. Putin e Lukashenko hanno assistitoRoma, 21 maggio 2026 - Oggi, ultimo giorno di esercitazioni congiunte di tre giorni di Russia e Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari, i...

Guerra Ucraina, attacco di Kiev all'agenzia Fsb russa a Kherson. Zelensky: Centinaia tra morti e feriti. Mosca, Putin testa il missile ipersonico ZirconLe forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive s ... leggo.it

Ha testato un nuovo missile ipersonico anti nave: ecco l'ultimo jolly cineseLa diffusione di nuove immagini ufficiali sul lancio del missile ipersonico antinave YJ-20 segna un passaggio rilevante nello sviluppo delle capacità navali cinesi. Per la prima volta, un test di tiro ... ilgiornale.it