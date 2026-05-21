Testa di Lepre il baratto della solidarietà | vestiti borse e accessori da scambiare

Fiumicino, 21 maggio 2026 – Una rivisitazione dell’antico baratto, come quando non esisteva l’uso del denaro: si scambiavano oggetti o animali alla pari tra la soddisfazione di chi vi partecipava. Ebbene l’associazione I Due Liocorni ha reinventato questa iniziativa per la gioia delle signore di tutte le età, che avranno la possibilità di scegliere con calma, quello che a loro piace, in un ambiente gradevole ed elegante come se fosse un atelier. E mentre i mariti o accompagnatori (anche bambini) potranno farsi una partitina a biliardino o quattro chiacchere nel giardino dell’associazione, le signore, tra una prova vestiti ed un’altra potranno addolcirsi con un piccolo rinfresco, patatine, caffè, analcolico o spumantino, nella raffinata sede dei Due Liocorni, messa a disposizione dalla Regione Lazio per questo sodalizio di volontari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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