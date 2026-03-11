A SpazioZero il primo Swap Party il baratto di vestiti e accessori usati

A SpazioZero si tiene il primo Swap Party organizzato da Cinemazero, dedicato allo scambio di vestiti e accessori usati. L’evento si svolge sabato 14 e domenica 15 marzo e invita le persone a portare capi che non usano più per scambiarli con altri. L’iniziativa mira a dare una nuova possibilità agli abiti e a ridurre lo spreco.

Chi non ha, nell'armadio, un abito bello che non mette più? Sabato 14 e domenica 15 marzo, a spazioZero, quel capo può avere una seconda vita, grazie al primo Swap Party di Cinemazero. Un mercatino di vestiti e accessori usati che si basa sul baratto, cioè sullo scambio di articoli, anche.