La colazione-baratto di Cattelan Centinaia di milanesi in piazza | Portate un oggetto da scambiare

Durante la prima mattinata della Milano Design Week, centinaia di persone si sono radunate in piazza Duomo per partecipare alla cosiddetta “colazione-baratto”. I partecipanti hanno portato con sé oggetti da scambiare e hanno esposto le loro cose, aspettando di trovare un nuovo oggetto in cambio. La manifestazione si è svolta sotto un cielo grigio, con il temporale della notte che ha lasciato tracce, ma poi il sole ha fatto capolino.

di Marianna Vazzana MILANO La Milano Design Week inizia all’alba in piazza Duomo. Verso il cielo grigio, eredità del temporale notturno (ma poi spunterà il sole) centinaia di mani sollevano oggetti portati da casa. È la “ colazione con baratto ideata dall’artista Maurizio Cattelan insieme al giornalista Nicolas Ballario, che apre la settimana del Salone del Mobile e del Fuorisalone. Performance, sempre diversa, per il terzo anno consecutivo. All’appello rispondono protagonisti del design italiano e internazionale ma soprattutto tantissimi milanesi che, semplicemente, vogliono esserci. "Porta con te un oggetto. Che sia strano, buffo, bello, brutto, originale, banale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La “colazione-baratto“ di Cattelan. Centinaia di milanesi in piazza: "Portate un oggetto da scambiare" Notizie correlate Milano Design Week: Cattelan lancia il baratto in Piazza DuomoIl 20 aprile 2026, la primissima luce dell’alba illuminerà il sagrato di Piazza Duomo a Milano, dove Maurizio Cattelan e Nicolas Ballario daranno il... Milano-Cortina, è “pin mania”: centinaia in coda per scambiare le iconiche spillette(LaPresse) Centinaia di collezionisti arrivati da tutto il mondo si sono messi in coda sotto la pioggia, davanti al padiglione The Peak di Coca-Cola,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maurizio Cattelan ha convinto centinaia di persone a svegliarsi all'alba per scambiarsi oggetti in piazza Duomo; La colazione-baratto di Cattelan. Centinaia di milanesi in piazza: Portate un oggetto da scambiare; Il 20 aprile, in Piazza Duomo, puoi barattare un oggetto con Maurizio Cattelan alle 7 di mattina (e fare colazione gratis); Soprammobili, oggetti vintage e opere d'arte: ecco come è andato il baratto organizzato all'alba in piazza Duomo - Il video. La colazione-baratto di Cattelan. Centinaia di milanesi in piazza: Portate un oggetto da scambiaredi Marianna VazzanaMILANOLa Milano Design Week inizia all’alba in piazza Duomo. Verso il cielo grigio, eredità del temporale notturno (ma poi spunterà il sole) centinaia di mani sollevano oggetti ... ilgiorno.it Colazione con baratto in piazza Duomo, così parte il FuorisaloneOltre mille eventi, tra Milano e hinterland, a inaugurare la Design Week la performance organizzata questa mattina da Maurizio Cattelan. Cittadini con doni (anche brutti) da scambiare ... rainews.it A Foggia centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso nei giorni scorsi. Un corteo silenzioso ha attraversato le strade della città fino alla chiesa frequentata dalla vittima. Dopo l’autopsia, c - facebook.com facebook “Monumenti Aperti”: centinaia di visitatori in Consiglio regionale consregsardegna.it/monumenti-aper… #consiglioregionalesardegna x.com