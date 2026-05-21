Nel pomeriggio del 20 maggio, nel parco Maugeri situato nel quartiere Libertà di Bari, alcuni cittadini hanno rinvenuto un teschio umano tra i cespugli. La scoperta è stata fatta durante una passeggiata nell’area verde, come riportato da fonti locali. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per eseguire i rilievi e avviare le indagini. Le prime analisi indicano che il cranio appartiene a una donna anziana. Non sono stati forniti ulteriori dettagli al momento.

Un teschio umano è stato trovato nel pomeriggio del 20 maggio nel parco Maugeri di Bari. Alcuni cittadini stavano passeggiando nell’area verde del quartiere Libertà, quando avrebbero visto, come riporta Today, il cranio in mezzo ai cespugli. Sul posto è arrivata la polizia locale che ha allertato poi la polizia di Stato, sopraggiunta con le volanti e la scientifica. L’area è stata transennata e il parco chiuso per gli accertamenti necessari. Stando alle prime ricostruzioni, i resti rinvenuti appartengono a una donna anziana e non deceduta da poco tempo. Sul posto è arrivato anche il medico legale che, dopo la rimozione, analizzerà il teschio sottoponendolo a successivi accertamenti in laboratorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Teschio umano trovato in un parco a Bari: “È di una donna anziana”

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