Bari tra i cespugli del Parco Maugeri spunta un teschio umano | ipotesi ossa di donna anziana
Nel pomeriggio di mercoledì, alcune persone che si trovavano nel Parco Maugeri a Bari hanno segnalato la presenza di un teschio tra l’erba e i cespugli. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno recuperato le ossa, che si ritiene possano appartenere a una donna anziana. La scena è stata ispezionata dai tecnici e sono in corso le verifiche per identificare l’origine e le circostanze del ritrovamento. La zona è stata transennata mentre si aspetta l’esito degli accertamenti.
La scoperta è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì quando alcuni cittadini hanno scorto le ossa tra l'erba e i cespugli e lanciato immediatamente l'allarme alle forze dell'ordine. I reperti sequestrati dalla polizia scientifica per essere analizzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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