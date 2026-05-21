Terzo Valico | scavato il tratto critico il progetto è al 96%

Durante i lavori del Terzo Valico, è stato completato il 96% del progetto, con particolare attenzione al tratto considerato critico. Durante le operazioni di scavo, è stata monitorata e gestita la presenza di gas naturale presente nel terreno, seguendo procedure di sicurezza specifiche. La coordinazione tecnica tra le aree di Voltaggio e Fraconalto è affidata a un team incaricato di supervisionare le attività, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza e delle metodologie di lavoro stabilite.

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