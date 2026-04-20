Terzo valico | guasto al carrello salta sopralluogo

Un guasto al carrello di un mezzo ferroviario ha provocato un incidente durante un sopralluogo previsto questa mattina a Genova. L'incidente ha causato la sospensione dell'ispezione nel cantiere dedicato al sestuplicamento ferroviario del nodo di Genova. L’intervento di Webuild, coinvolto nell’opera, è stato interrotto a causa del problema tecnico. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali feriti o danni materiali.