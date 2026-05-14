Terzo Valico Ferrante | Via libera al parcheggio pubblico in via Ferri Risultato non scontato

È stato approvato il progetto per il parcheggio pubblico in via Ferri, una decisione che ha richiesto impegno e discussioni. La realizzazione di quest’area di sosta rappresenta una novità rispetto alle precedenti difficoltà incontrate durante il percorso. La notizia arriva dopo un lungo confronto tra le parti coinvolte, portando a un risultato che soddisfa le esigenze di chi vive e lavora nel Val Polcevera. La comunicazione ufficiale è stata data da un rappresentante locale, evidenziando la rilevanza dell’accordo.

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"È una grande soddisfazione per un risultato tutt’altro che scontato, che consente finalmente di dare una risposta concreta alla comunità e ai cittadini del Val Polcevera". Lo dichiara l’assessore alle Opere strategiche e infrastrutturali e ai Lavori pubblici del Comune di Genova, Massimo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terzo valico: guasto al carrello, salta sopralluogoUn guasto al carrello di un mezzo ferroviario Webuild avrebbe causato un incidente, che ha bloccato il sopralluogo previsto questa mattina, 20 aprile... Arenella, bene confiscato alla mafia diventa parcheggio pubblico: via libera della GiuntaLa Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Papa Sergio I. Temi più discussi: Lavori pubblici: a Pontedecimo 253 stalli per la sosta nel nuovo parcheggio di via Anfossi; Pontedecimo: addio all’incubo parcheggio e riapre la strada fantasma. Ecco tutte le novità; Valpolcevera, via libera al parcheggio pubblico di via Ferri: fino a 3,2 milioni per espropri, demolizioni e nuova area di sosta -; Valpolcevera: ok alla convenzione per la realizzazione del parcheggio di via Ferri. Terzo Valico, Rixi: Firmato accordo attuativo su via Ferri, ora espropri e parcheggiCon la firma dell'accordo attuativo relativo a via Ferri compiamo un passaggio concreto e decisivo per il quartiere di Fegino. L'intesa ... telenord.it Terzo Valico, case svalutate e lavori rumorosi: i residenti vincono le prime causeRimborsi che tengano conto del danno permanente e non solo temporaneo dei cantieri: è quanto è stato riconosciuto dalla Corte d’Appello di Genova a favore dei residenti che, interessati dai cantieri ... ilsecoloxix.it