In una partita di Terza Categoria, il risultato di 63-0 è stato ufficialmente omologato dopo che la squadra avversaria ha segnato 28 autogol. Il giudice sportivo ha deciso di mantenere il punteggio complessivo invece di assegnare un risultato di 3-0. Restano da chiarire i motivi per cui non si è optato per questa seconda ipotesi. Inoltre, si attende una decisione su una protesta collettiva che potrebbe violare il codice etico della competizione.

? Punti chiave Perché il giudice sportivo ha confermato il punteggio folle invece del 3-0?. Chi dovrà decidere se la protesta collettiva viola il codice etico?. Come ha fatto l'attaccante del Carassai a segnare ben 17 reti?. Quali saranno le conseguenze per la Forcese dopo l'intervento della Procura?.? In Breve Alessandrini segna 17 reti portando il totale stagionale a 36 gol.. Satulli, Galizi, Alesi e Majdouli subiscono sanzioni disciplinari dal giudice.. Protesta Forcese scaturita per squalifica di 10 giornate al capitano.. La Procura Federale valuterà la violazione del Codice di Giustizia Sportiva.. Il giudice sportivo provinciale Roberto Mestichelli ha omologato il punteggio di 63-0 registrato tra Carassai e Polisportiva Forcese, valido per la penultima giornata del Girone G di Terza Categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terza Categoria: omologato il 63-0 dopo le 28 autoreti della Forcese

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