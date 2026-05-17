Protesta shock in Terza Categoria | 63-0 dopo gli autogol della Forcese

Durante una partita di Terza Categoria, una squadra ha subito 63 gol in una sola gara. La sconfitta è arrivata dopo che i giocatori hanno segnato diversi autogol, contribuendo in modo determinante al risultato finale. La squadra avversaria ha realizzato tutte le reti, senza subire alcun gol. La protesta si è manifestata con questa partita particolare, scelta dalla dirigenza come forma di denuncia. La decisione di usare questa modalità ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

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