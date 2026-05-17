Protesta shock in Terza Categoria | 63-0 dopo gli autogol della Forcese
Durante una partita di Terza Categoria, una squadra ha subito 63 gol in una sola gara. La sconfitta è arrivata dopo che i giocatori hanno segnato diversi autogol, contribuendo in modo determinante al risultato finale. La squadra avversaria ha realizzato tutte le reti, senza subire alcun gol. La protesta si è manifestata con questa partita particolare, scelta dalla dirigenza come forma di denuncia. La decisione di usare questa modalità ha suscitato molte discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.
? Punti chiave Come hanno fatto i giocatori a permettere 63 reti avversarie?. Perché la dirigenza ha scelto proprio questo metodo di protesta?. Chi ha scatenato la squalifica decennale del capitano Polini?. Quali azioni intraprenderà la società dopo questo scandalo sportivo?.? In Breve Squalifica di 10 giornate inflitta al capitano Fabrizio Polini dal giudice Roberto Mestichelli.. Contestazione della dirigenza Forcese per presunti insulti razzisti durante la sfida contro Pro Calcio Ascoli.. Protesta simbolica avvenuta nel campo di Carassai per difendere l'onore dei tesserati.. Il presidente Fabio Flamini ha confermato la natura deliberata della goleada subita. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Merzs Comeback Tour Is Turning Into a Disaster — As Ukraine Draws Red Lines
Sullo stesso argomento
GLI ANTICIPI: SECONDA E TERZA CATEGORIA. A Ciano l’illusione del Vetto dura solo 12’. Tiro al bersaglio della Plaza sul Real Casina: 9-0Cinque anticipi ieri delle reggiane nei dilettanti: sono scese in campo solo la Seconda e la Terza categoria.
Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. Non cambiano i vertici dopo la ventitreesima giornataGirone "A": San Vito - Coreglia 2-0 (doppietta di Zani), Barga - Sporting Vagli 2-0 (doppietta di Brucciani), Calcistica Popolare Trebesto - Giesse...