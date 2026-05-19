Partita finita 63-0 per protesta l’attaccante avversario | Vicini alla Forcese ma non toglietemi i 17 gol fatti in partita

Durante una partita, l’attaccante della squadra avversaria si è rifiutato di proseguire, dichiarando di essere vicino a un compagno della sua squadra e chiedendo di mantenere i 17 gol già segnati. La partita si è conclusa con il risultato di 63-0, dopo che alcuni giocatori hanno deciso di interrompere il gioco come forma di protesta. I provvedimenti disciplinari sono stati pubblicati nelle ore successive, ma i dettagli ufficiali non sono ancora stati resi noti.

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Ascoli Piceno, 19 maggio 2026 – Con la pubblicazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo Provinciale, Roberto Mestichelli, domani si saprà se verrà omologato il clamoroso risultato di 63-0 con cui il Carassai ha battuto la Polisportiva Forcese, nella penultima giornata del campionato di Terza Categoria Girone G. La sensazione, infatti, è che si andrà verso un canonico 3-0 a tavolino, cancellando tra le altre, le 17 reti realizzate dal bomber del Carassai, Cristian Alessandrini con cui ha raggiunto quota 36 stravincendo la classifica dei cannonieri. Alessandrini, con un passato in Eccellenza a Grottammare e in Promozione all’Atletico Centobuchi, i gol li ha sempre fatti, magari non così facili come quelli contro la Forcese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Partita finita 63-0 per protesta, l’attaccante avversario: “Vicini alla Forcese, ma non toglietemi i 17 gol fatti in partita” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Protesta shock in Terza Categoria: 63-0 dopo gli autogol della Forcese? Punti chiave Come hanno fatto i giocatori a permettere 63 reti avversarie? Perché la dirigenza ha scelto proprio questo metodo di protesta? Chi ha... La clamorosa protesta: giocatori immobili sul campo, la partita finisce 63-0Si parlerà a lungo del risultato di 63-0 con cui sabato si è chiusa la partita tra Carassai e Polisportiva Forcese, valida per la penultima giornata... Partita finita 63-0 per protesta, l’attaccante avversario: Vicini alla Forcese, ma non toglietemi i 17 gol fatti in partitaCristian Alessandrini, bomber del Carassai, grazie a quei centri chiude capocannoniere: Ci siamo trovati davanti ad una scelta difficile: continuare a segnare o fermarci ... ilrestodelcarlino.it L’incredibile protesta: giocatori tutti fermi, la partita finisce 63-0Il presidente Flamini spiega: Lo abbiamo fatto perché non è possibile rovinare la carriera di un giocatore con 10 giornate di squalifica senza prove. ilrestodelcarlino.it