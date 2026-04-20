reggio emilia rissa al parco in pieno centro con coltelli e spranghe

Nella notte di sabato, intorno alle due, due gruppi di giovani si sono scontrati in un parco nel centro di Reggio Emilia. La colluttazione ha coinvolto coltelli e spranghe, causando scontri violenti tra le parti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno cercato di sedare la rissa e avviare le indagini. Nessuna informazione dettagliata su eventuali feriti o arresti è stata ancora comunicata.

Erano circa le due di notte di sabato 18 aprile quando in un parco in pieno centro a Reggio Emilia, due gruppi di giovani hanno dato origine a una rissa violentissima. Secondo le ricostruzioni sarebbero state una ventina le persone coinvolte. Alcuni avrebbero impugnano spranghe e coltelli. Sette i feriti, tutti tra i 19 e i 23 anni. Il più grave è un 21enne colpito da una coltellata. È ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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