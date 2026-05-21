Terremoto nei Campi flegrei l' annuncio | Domani scuole aperte

Dopo un recente sciame sismico nei Campi Flegrei, si è conclusa questa mattina e non sono stati segnalati danni alle strutture. In seguito all'incontro tra le autorità locali e l’assessora regionale alla Protezione Civile, è stato comunicato che le scuole rimarranno aperte anche domani. La riunione ha permesso di valutare la situazione e di aggiornare le misure di sicurezza in vista delle prossime ore.

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